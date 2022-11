Novo incêndio atinge instalações do antigo Hospital Salvador

Um incêndio atingiu as instalações abandonadas do Hospital Salvador, localizado no bairro da Federação, na madrugada deste sábado, 5. Este é o segundo caso registrado no imóvel em menos de um mês.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado por volta de 1h30 e ainda não se sabe o que teria provocado o sinistro. Há pouco menos de um mês, no dia 9 de outubro, a unidade de saúde, que está desativada, já havia sido foco de um incêndio.

Na ocasião, uma das salas do empreendimento, onde funcionava a administração do hospital, foi inteiramente consumida pelas chamas. No local, que acumulava lixo e até fezes humanas, era possível encontrar material hospitalar de risco, como seringas e bisturis, cadeiras de rodas e extintores.

No período crítico da pandemia, o hospital chegou a ser reativado para atender pacientes com Covid-19, mas foi fechado novamente. Moradores da região relatam que, por conta do abandono, o prédio virou alvo de ladrões de fios de cobre.