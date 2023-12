Novo Mané Dendê realiza ação de educação ambiental no subúrbio | A TARDE

O Projeto Novo Mané Dendê, através de seu Programa de Educação Ambiental (PEA), realizou neste sábado, 2, no Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, uma ação de educação ambiental com a participação de mais de 100 pessoas. O evento contou com atividades educativas para alertar a comunidade sobre os cuidados com o meio ambiente.

Crianças e adultos participaram das oficinas educativas com foco na educação ambiental. Uma das oficinas mais desejadas foi a de semeadeira, que é a preparação da semente para ser colocada no solo. A oficina de materiais reciclados com latas de leite em pó, que foram transformadas em brinquedos, também foi uma das mais concorridas e fez sucesso entre a criançada. Estiveram presentes mais de 100 pessoas residentes dos bairros beneficiados pelo Novo Mané Dendê.

Além dessas atividades, ocorreu um desfile de moda sustentável e uma mini trilha pelo parque até a cachoeira. O evento também teve apresentação musical do grupo Coletivo Nós Chegou, que apresentou uma música abordando os "5Rs" que são: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. As cinco palavras buscam sensibilizar o planeta para uma vida mais sustentável.