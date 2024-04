Novo retorno na Avenida Suburbana reduz congestionamento na região | A TARDE

Via conhecida por grandes congestionamentos, a Avenida Suburbana passou recentemente por um projeto de requalificação da via, pela Prefeitura de Salvador, e ganhou um novo retorno no final do túnel Pirajá-Lobato com objetivo de garantir maior fluidez no trânsito

O titular da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Décio Martins, celebrou o novo retorno e a redução de congestionamentos decorrentes do acesso da via Expressa à Suburbana.

"As pessoas passaram a ter muito mais mobilidade na região. Tanto pela manhã quanto pela tarde está sendo observada uma utilização massiva do retorno. A obra, sem dúvidas, vem transformando a realidade das pessoas do Subúrbio, e integra o conjunto de intervenções da Nova Avenida Suburbana", explicou.

Segundo o agente de trânsito Edielson Gomes, o novo retorno tem sido eficaz especialmente durante as horas da tarde, horário de pico na região. "O trânsito está fluindo livremente. Em horário de pico, por volta das 15h, os motoristas ficavam cerca de 30 minutos no congestionamento. Inclusive, o semáforo está atendendo muito bem por aqui, impedindo acidentes", pontuou.

Além do novo retorno, outras intervenções estão em andamento na região pela Prefeitura. A Avenida Suburbana será alargada e ganhará mais uma faixa entre o retorno e o acesso ao Alto do Cabrito. Próximo aos bairros de Plataforma e São João do Cabrito, a Transalvador realizará duas intervenções para facilitar o tráfego entre a avenida e as vias locais, incluindo a construção de uma via marginal e melhorias para os ciclistas ao longo dos quase 13 km da via. A intenção é otimizar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança aos usuários da via e ciclistas.