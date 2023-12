Novo supermercado da rede é inaugurado em Salvador | A TARDE

Um novo supermercado da rede Assaí Atacadista foi inaugurado em Salvador. A nova unidade, que faz parte do Grupo André Guimarães,foi inaugurada na última quinta-feira, 30 de novembro, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela).

Considerada como um dos maiores retrofits (processo de modernização) do segmento realizado do Nordeste, se torna mais um marco do Grupo AG, referência também em imóveis residenciais, comerciais, bairros planejados e para os seguimentos educacional e industrial.

Durante a inauguração foi apresentado a conclusão de um projeto inovador e arrojado, com particularidades que destacam ainda mais a grandiosidade do empreendimento. Entre as singularidades, reforços estruturais - com capacidade três vezes maior de sobrecarga, alteamento e troca de cobertura, novo piso de concreto, nova pavimentação asfáltica e novas instalações.

As áreas técnicas receberam isolamento acústico, gerando menos ruído e maior conforto no entorno da loja, isolamento térmico na nova cobertura, que resulta em menor consumo de energia, além da ampliação e modernização das instalações elétricas e de combate a incêndio.

A obra, que contou com a utilização dos materiais mais modernos do mercado sem deixar de atender às normas técnicas, ambientais e legais, ainda visa proporcionar maior conforto aos clientes, com o novo sistema de refrigeração e ar-condicionado, e oferta de serviços, como cafeteria, padaria, açougue, empório de frios e vinhos.

Representando um dos principais vetores de expansão do Grupo AG, o empreendimento varejista soma aos mais de 80 já entregues no segmento em 13 estados brasileiros, sendo 30 deles os estados da Bahia e Sergipe. Do total, seis obras de grande porte foram finalizadas nos últimos meses, comprovando ainda mais a solidez da André Guimarães nas mais diversas soluções imobiliárias.