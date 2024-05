Novo tiroteio é registrado em Periperi durante confronto entre facções | A TARDE

A situação que parecia ter tido a 'paz selada' entre os traficantes das facções rivais Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), na região de Colinas de Periperi, voltou a ficar 'feia' nesta última semana. Fortes disparos foram registrados no fim desta quinta-feira, 16, por moradores do bairro.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal MASSA!, o conflito iniciou no fim da tarde, por volta das 17h30 desta quinta. Segundo moradores, as facções voltaram a se confrontar nesta última semana, e tem dias que os traficantes entram em confronto duas vezes em 24 horas, no fim da tarde, e também no fim da noite.

Em vídeo, os fortes disparos foram ouvidos próximos ao conjunto de prédios do Colinas de Periperi.

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar, para obter mais informações sobre os confrontos, no entanto, até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos retorno.





Divulgação / Redes Sociais

Publicações relacionadas