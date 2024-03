Novo tomógrafo do HGRS começa a realizar exames | A TARDE

O novo tomógrafo do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) começou a realizar exames nesta segunda-feira, 11. O aparelho teve um investimento de R$ 2 milhões.

O equipamento de tomografia computadorizada do HGRS é de última geração, com 64 canais físicos e 128 cores, possibilitando varreduras de corpo inteiro, aquisições rápidas, e recursos que viabilizam a realização dos exames com menores doses de radiação.

Além disso, também tem pacote cardíaco avançado, que permite a formação de imagens cardiovasculares, incluindo varredura cardíaca, índice de cálcio, análise de artéria cardíaca, análise da função cardíaca, além de reconstruções multiplanares e 3D.