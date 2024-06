Novo voo direto ligará Salvador a Madri a partir de 17 de junho | A TARDE

Um terceiro voo semanal ligando Madri a Salvador entrará em operação a partir de 17 de junho. Segundo informações da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), a Air Europa, que atualmente faz a rota às quartas e sextas, passará a operar o trajeto às segundas, quartas e sábados.



O anúncio do novo voo foi feito nesta terça-feira, 28, no aeroporto de Salvador, em evento que reuniu representantes dos governos da Bahia e de Madri, da Air Europa, de empresas de turismo e da Vinci Airports, companhia que administra o terminal aeroviário.



O diretor-geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, destacou que o mercado da Bahia é muito conhecido na Europa e que os voos entre Madri e Salvador são um sucesso.



“Por isso a decisão de ampliar as frequências. Aproximadamente 50% dos nossos passageiros são espanhóis e franceses. Atualmente, a Bahia está no topo dos destinos mais procurados pelos europeus", afirmou.



De acordo com Julio Ribas, CEO da Vinci Airports, o objetivo é trazer mais pessoas para a Bahia. “Nesse sentido, quanto mais voos nós tivermos, melhor. Aproveito para reconhecer a participação do Governo do Estado, parceiro em várias iniciativas que visam ampliar a conectividade aérea baiana", falou.



Presente no evento, o secretário de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, destacou o trabalho da pasta na captação de voos internacionais.

“Nossa prioridade é conquistar mais espaço no mercado internacional, com novos voos de companhias aéreas importantes, como a Air Europa, que tem uma ligação histórica com os baianos. Seguimos com a promoção do destino Bahia nas principais feiras de turismo do mundo, ações estruturantes e incentivos. O resultado é que o aeroporto de Salvador é hoje a principal porta de entrada dos turistas estrangeiros que procuram o Nordeste brasileiro”, afirmou.

