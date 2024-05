Número de passageiros no BRT Salvador cresce quase 200% | A TARDE

O BRT Salvador aumentou em quase 200% o número de passageiros transportados nos últimos 12 meses de operação. Em março de 2024, foram 1.208.575 passageiros registrados, contra 409.877 passageiros utilizaram o sistema no mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 194%.

Segundo a Prefeitura de Salvador, no acumulado, mais de 10,4 milhões de passageiros foram transportados em 12 meses.

O modal possui deslocamento prioritário, visto que em toda a extensão, a circulação dos veículos é feita por vias prioritárias/exclusivas. Isso representa um ganho no deslocamento dos usuários, uma vez que não há concorrência com outros veículos nos trechos do sistema.

Trechos

Todo o trecho contemplado pelo BRT passou por uma grande transformação, com diversas intervenções que tiveram como objetivo melhorar a trafegabilidade, com obras de macrodrenagem, requalificação viária e a construção de novos elevados em trechos que apresentavam gargalos no tráfego.

No final de março, foi entregue o trecho que liga o Cidade Jardim até a Estação da Lapa, concluindo a primeira parte do modal. Ao todo, o BRT conta com 14 estações e 11 km de extensão, atendendo algumas das regiões mais adensadas da cidade, como Pituba, Vale das Pedrinhas e Avenida Vasco da Gama. O modal ainda conta com linhas estendidas, em trânsito misto, que passam pela orla, via Itaigara, e no Caminho das Árvores, via Avenida Paulo VI.

Com o BRT completo, é possível agregar outras linhas ao modal, além das quatro que já estão em operação. Além da B4, que liga a Estação Pituba e a Lapa, e está funcionando em operação assistida, diariamente das 9h às 15h, outras duas linhas entrarão em operação ainda este ano. Em breve, começam a rodar também as linhas B5, entre a Rodoviária e a Lapa, e a B6, ligando a Lapa ao aeroporto pela orla, por meio do BRS que está sendo implementado.

Ao final desta fase piloto, o trajeto entre a Rodoviária e a Lapa será feito em cerca de 16 minutos.

O BRT Salvador completou um ano de operação em 30 de setembro do ano passado, quando alcançou a marca de 10 milhões de passageiros transportados. O sistema é pioneiro no país no uso de ônibus elétricos e inaugurou em 2023 o maior terminal público de recarga elétrica de veículos do Brasil. Além de um projeto de transporte, a iniciativa contempla ainda intervenções de macrodrenagem, paisagismo, iluminação e abertura de áreas de lazer com quadras, parques infantis e a maior pista de skate da capital baiana.

