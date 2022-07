Nutricionista baleada passa por cirurgia e segue em estado grave

A nutricionista que foi baleada durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira,22, na região do Vale de Nazaré, em Salvador, está passando por uma cirurgia. O estado de saúde dela é grave.

Esperança Brandão, estava em um carro, quando foi abordada por dois homens e um deles atirou. Ainda não há informações se ela reagiu à abordagem. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

De acordo com equipes da Polícia Militar, os suspeitos fugiram após encontrarem com uma viatura da PM, que fazia rondas na área. Uma perseguição foi iniciada e um dos suspeitos foi localizado perto do IFBA, no bairro do Barbalho, mas ele conseguiu fugir. No entanto, o criminoso foi alcançado na Ladeira da Água Brusca.