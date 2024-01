"O povo sabe reconhecer o que é feito", diz Ana Paula Matos | A TARDE

A vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador Ana Paula Matos (PDT), destacou as ações que estão sendo feitas na gestão Bruno Reis (UB). Questionada se Bruno é favorito à reeleição, Ana diz que o povo tem a capacidade de reconhecer o que está sendo feito pela capital baiana.

"Bruno é um homem de muito trabalho. A gente conhece a cidade, temos escuta, estamos no coração das pessoas e independente o que diga as pesquisas, pelo trabalho feito, espero que a gente possa chegar lá. Sendo assim, viemos agradecer aqui nesse evento maravilhoso ao nosso Sr. do Bonfim", disse.

Em relação ao carnaval, Matos disse que a estratégia já está montada, sobretudo em relação às ações sociais.

"As equipes já estão selecionadas e teremos diversas ações, sobretudo com os ambulantes. Estaremos lá com trabalho para a saúde bucal, vigilância sanitária atuando de forma intensa, bem como o Centro de Controle de Zoonoses", finalizou.