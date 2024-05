Obra de duplicação de adutora provoca grande engarrafamento na BR-324 | A TARDE

Motoristas que trafegam pela BR-324, na altura do bairro de Águas Claras, sentido Feira de Santana, em Salvador, encontram um grande engarrafamento, que é causado por uma obra de duplicação de uma adutora. A previsão é de que o serviço seja finalizado em 60 dias.

O tráfego foi modificado e, agora, o motorista deve acessar a via por meio de um novo trecho, aberto cerca de 500 metros do existente. Já para acessar o bairro de Águas Claras, os veículos deverão utilizar a saída 616, localizada cerca de 1,5 quilômetro do acesso utilizado atualmente.

Motoristas reclamam que não há qualquer sinalização na via, nem mesmo a presença de policiais rodoviários federais. A sinalização da via era de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

