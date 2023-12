Obras do BRT fecham retornos na avenida Juracy Magalhães; entenda | A TARDE

O avanço das obras do BRT, na avenida Juracy Magalhães, fará com que dois retornos sejam permanentemente fechados, a partir desta quinta-feira, 7, em frente ao Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), em Salvador.

A medida afeta diretamente a mobilidade na região, direcionando o tráfego para ajustar-se às necessidades do projeto em andamento.



Os condutores no sentido Lucaia, que precisarem retornar para o sentido Parque da Cidade (Itaigara), poderão utilizar um retorno provisório que será aberto alguns metros à frente do local atual.

Já os motoristas que estão no sentido Parque da Cidade e querem retornar para o sentido Lucaia terão duas opções: a primeira é fazer o retorno em frente ao Parque da Cidade e subir o elevado do Complexo João Gilberto. Também é possível retornar na Avenida ACM, em frente ao Larshopping.

Com a evolução das obras na via, dois novos retornos serão abertos de maneira permanente, ainda nas proximidades do Mercado do Rio Vermelho, na Avenida Juracy Magalhães, abaixo do elevado do BRT que está sendo construído no local.