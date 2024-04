Obras em andamento devem acabar com alagamentos na Cidade Baixa | A TARDE

Obras de micro e macrodrenagem, que estão sendo realizadas no bairro do Uruguai, em Salvador, devem acabar com os alagamentos que eram registrados na localidade há mais de 50 anos.

Segundo informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do estado (Conder), a intervenção, que é a primeira intervenção do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) na Bahia, vão alcançar oito bairros da Cidade Baixa.

Etapas

A execução está dividida em quatro lotes. O primeiro abrange intervenções em ruas como Princesa Isabel, Boa Vista e Marechal Teixeira Lott até a Jardim Castro Alves, com previsão de conclusão para setembro de 2025. Já o lote dois, que abrange o trecho da Rua Resende Costa até a Avenida Caminho de Areia, deve ser concluído até fevereiro de 2026.



O terceiro lote compreende ruas como Monsenhor Basílio Pereira, Barão de Cotegipe até a Rua Fernando Alves, com previsão de conclusão até dezembro de 2024. O lote quatro engloba execução independente de ruas específicas, incluindo trechos restantes de redes em diferentes localidades, com previsão de conclusão para agosto de 2025.

A execução dos Sistemas II e III envolve uma série de atividades detalhadas, incluindo a canalização em galerias de concreto armado e o uso de tubos de polietileno de alta densidade, com interligações de redes existentes e a construção de dispositivos especiais, como bocas de lobo, poços de visita, caixas de reunião, canaletas, sarjetas, caixas de inspeção, além da pavimentação das vias onde as galerias serão implantadas, contribuindo para a urbanização da área.