Obras Sociais Irmã Dulce celebram 65 anos com missa de ação de graças | A TARDE

Para celebrar os 65 anos de existência da instituição filantrópica Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), devotos e admiradores de Irmã Dulce poderão se reunir no domingo, 26, às 8h30, para uma Missa de Ação de Graças no Santuário Santa Dulce dos Pobres, localizado na Avenida Bonfim, em Salvador. Além do aniversário da instituição, a data marca o aniversário de Irmã Dulce.

Também estarão presentes na celebração, profissionais, pacientes, voluntários, estudantes e religiosos da instituição. Fundada a partir de um simples galinheiro, ocupado pela religiosa baiana com os primeiros 70 doentes, a OSID abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito.

Neste ano de 2024, a OSID chegou a marca de mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia. Foram atendidos pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em risco social, entre outros públicos.

De acordo com a superintendente da instituição e sobrinha de Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, diz que a OSID é uma “tradução fiel da caminhada de amor ao próximo do Anjo Bom, legado marcado pelo acolhimento ao pobre, ao doente, ao mais necessitado”. No ano passado, as unidades de saúde realizaram 6,6 milhões de procedimentos ambulatoriais.

