Obras Sociais Irmã Dulce recebem investimento de R$ 1,9 mi | A TARDE

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) receberam o valor de R$ 1,9 milhão, através de um convênio com a Secretaria de Saúde (Sesab). De acordo com o Governo do Estado, o investimento deve assegurar até 52.800 consultas e 5.280 cirurgias oftalmológicas por ano no Hospital Santo Antônio, em Salvador.

O ato de assinatura do convênio aconteceu na sede da Osid, no Largo de Roma, nesta sexta-feira, 2, e contou com a presença da primeira-dama e presidenta das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, da secretária da Saúde, Roberta Santana, e da superintendente da Osid, Maria Rita Pontes. O investimento marca um salto significativo na oferta de serviços médicos, triplicando o número de atendimentos ambulatoriais e duplicando as cirurgias oftalmológicas na unidade.

“Hoje é um dia de muita alegria, um dia que a gente celebra uma ação importante do Governo do Estado, nessa entidade tão importante, que a gente traz a possibilidade de reforma e ampliação do Hospital de Olhos, que vai conseguir garantir o atendimento e ampliar a sua capacidade. É a garantia de um serviço essencial para a nossa população, não só de Salvador, mas, também, do interior”, declarou a primeira-dama.

De acordo com a secretária Roberta, com o convênio, a Osid vai passar a ter capacidade de realizar 4400 atendimentos e 440 cirurgias por mês: “é uma importante estratégia de ampliação da capacidade operacional. Hoje, são realizadas em torno de 1.500 consultas ambulatoriais. A gente vai ter a capacidade de sair de 200 para 440 cirurgias por mês. Então, essa é uma parceria que muito nos orgulha, a forma humanizada e o cuidado com as pessoas, que é uma grande referência para o Governo do Estado”.

Além da assinatura do convênio, foi realizada uma visita ao Santuário Santa Dulce dos Pobres e às dependências de saúde da Osid, como o Hospital da Criança, Ambulatório e Unidade Dona Dulce, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, Centro Geriátrico e Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência. A visita foi encerrada no Centro Especializado em Reabilitação da Osid, em Patamares.

Para Maria Rita Pontes, a ampliação é um presente que vai atender à grande demanda por atendimento oftalmológico na Osid. “É um sonho. Desde a canonização de Santa Dulce que nós recebemos uma doação de equipamentos oftalmológicos e pensamos em ampliar a oferta do atendimento. Graças a essa parceria com o Governo do Estado, hoje é possível. Espero que, até o final do ano, esse hospital esteja de portas abertas para poder atender ao maior número de pessoas que precisam, as pessoas mais necessitadas. Eu tenho certeza que é um presente de Deus também, diante do caso do segundo milagre de Santa Dulce, que foi exatamente a cura de um problema na visão”, lembrou a superintendente.