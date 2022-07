Oi deixa de ofertar internet por cobre e clientes ficam sem suporte

A operadora Oi está migrando a rede internet e telefone fixo de cobre para fibra ótica em todo o Brasil. Com a situação, muitos clientes soteropolitanos ficaram sem suporte durante a mudança de serviços.

Em 2022, a compra da telefonia móvel da Oi foi vendida para a TIM, Vivo e Claro. O negócio envolveu o pagamento de R$ 15,97 bilhões para a obtenção da infraestrutura, espectro e clientes da organização. Com a venda, a operadora permaneceu apenas com os serviços de internet e telefone fixo.

De acordo com a Oi, a companhia tem registrado um grande índice de roubos e furtos na rede de cobre, o que dificulta a manutenção do serviço. Por causa disso, a empresa vem migrando para tecnologias alternativas, conforme previsto no contrato de concessão.

Segundo a empresa, estão implantando a tecnologia WLL (Wireless Local Loop), que tem sido usada para a prestação do serviço aos clientes, principalmente nas áreas que são registradas os roubos.

A Oi também disso que estão promovendo a consolidação de estações e URAs (Unidades Remotas de Acesso), em pequenas “estações” no mobiliário urbano das cidades, para concentrar os ativos de rede de forma otimizada. Isso tem impacto no consumo de energia elétrica, manutenção de equipamentos (inclusive ar condicionado), segurança, limpeza e outros.

Relacionado ao assunto, a Anatel também reafirmou que o que está ocorrendo com a Oi é a migração da tecnologia do serviço de telefonia fixa, sendo necessária por causa da alta incidência de furto de cabos de cobre, impactando no serviço.

De acordo com a Anatel, compete à Oi a adoção do recurso tecnológico mais adequado, obedecendo ao regramento regulamentar que se tem disposto acerca da oferta de acessos individuais do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

A Anatel também disse que, independentemente da tecnologia utilizada na prestação do STFC, a disponibilidade e a continuidade do serviço devem ser asseguradas, nos termos do art. 10, inc. VI, do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - RSTFC, aprovado pela Resolução n.º 426, de 09/12/2005.

Além disso, a substituição de tecnologia não deve implicar ônus ao consumidor, nos termos do disposto no art. 40 do RSTFC.

O Portal A Tarde aguarda retorno da Oi, que foi questionada se os clientes que possuem internet e telefone fixo por cobre, serão assegurados com a migração de serviço.