Ônibus bate em carro e deixa ferido na Ladeira da Fonte das Pedras

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um carro aconteceu na manhã desta quimnta-feira, 27, na Ladeira da Fonte das Pedras, ao lado da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador. O motorista do veículo menor, um Fiat Pálio Weekend, ficou ferido após o impacto.

De acordo com informações preliminares, o motorista do Palio estava tentando fazer uma manobra quando houve a batida. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estiveram no local para atender a ocorrência.

De acordo com a Transalvador, o carro será removido ainda na manhã desta quinta-feira, 27, quando o trânsito na ladeira será retomado.

O motorista ferido foi socorrido pelo Samu e levado a uma unidade de saúde. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

⚠️Acidente na Ladeira Fonte das Pedras (Nazaré) deixa #trânsito lento nos dois sentidos. Transalvador e SAMU no local

— Transalvador (@Transalvador1) July 27, 2023