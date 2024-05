Ônibus com torcedores do Vitória é atingido por bomba | A TARDE

Um ônibus da empresa Integra que levava torcedores do Vitória para o jogo deste domingo, 5, no Barradão, foi atingido por bombas por volta das 14h, quando trafegava pela Avenida ACM, nas imediações do Shopping Paseo, no bairro do Itaigara, em Salvador.

A situação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo Sindicato dos Rodoviários. Informações preliminares indicam que os artefatos teriam sido lançados por dois homens, a bordo de uma motocicleta sem placa, que fugiram logo após o crime.

Ainda não há detalhe se houve feridos ou se os responsáveis pelo ataque foram identificados.

O Rubro-Negro baiano enfrenta o time do São Paulo, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Publicações relacionadas