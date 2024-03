Ônibus deixam de circular em Fazenda Coutos após tiroteio no bairro | A TARDE

Os ônibus deixaram de circular em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, após um intenso tiroteio envolvendo facções rivais na noite desta quarta-feira, 29. Os veículos não estão entrando no bairro, o que obriga muitos os moradores a andar até o ponto final improvisado na Estrada do Derba.

De acordo com Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, a decisão de suspender o serviço foi em conjunto com a Secretaria de Mobilidade de Salvador e com representantes das empresas para garantir a segurança dos trabalhadores.

"Tomamos conhecimento ontem desse clima de insegurança no bairro e decidimos suspender o serviço e transferir o final de linha para o Atacadão. Já mantivemos contato com as forças de segurança e tão logo esteja normalizada a situação, iremos entrar no bairro", garantiu Mota.

Equipes da Operação Gêmeos e da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) foram acionados para reforçar a segurança em Fazenda Coutos.

O tiroteio teria ocorrido em uma localidade do bairro que é dominada por uma facção criminosa e durante a noite um grupo rival tentou invadir. Um homem foi morto na troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Autoria, motivação e circunstâncias são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).