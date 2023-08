Ônibus do Subúrbio sofrem mudanças nas linhas neste sábado

Atendendo ao clamor da população, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) divulgou que os ônibus que passam pela região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, em específico as linhas do Alto do Cabrito e Boa Vista do Lobato, recebem alterações iniciadas neste sábado, 5.

A linha 1647, que anteriormente percorria o trajeto Estação Pirajá x Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato, agora será dividida em duas versões. Cada versão atenderá exclusivamente uma região até as 8h. Passando a rodar as linhas 1647-01: que engloba apenas Estação Pirajá x Alto do Cabrito, saindo da estação às 05h05, e 15 minutos depois, às 05h15, sairá a 1647-02, passando da Estação Pirajá x Boa Vista do Lobato.

Conforme informado pela Semob, os horários de saída pela manhã de cada bairro seguem da mesma maneira. A partir das 8h, a linha 1647 inicia sua operação, atendendo ambos os bairros.

Com isso, os populares que dependiam do coletivo 1648: Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Lapa, terão diminuído o tempo de espera para a chegada do ônibus. Isto pois o tempo de aguardo deve ser diminuído em até 30 minutos com a implementação das mudanças. Além de que, agora a mesma linha sofre alterações em seu trajeto, deixando de passar pelo Vale de Nazaré e seguindo o caminho da Baixa dos Sapateiros e Campo da Pólvora para chegar no Dique do Tororó.