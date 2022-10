Ônibus é assaltado por dupla armada em São João do Cabrito

Dois homens armados assaltaram um ônibus coletivo no início da manhã desta quinta-feira, 27, no bairro de São João do Cabrito, em Salvador.

Segundo informações preliminares, o veículo fazia a linha Terezinha - Pituba e foi abordado por volta das 5h30, próximo a um posto de combustível. A dupla, um jovem e um idoso que, inclusive, teria pago a passagem, levou pertences pessoais dos passageiros.

Depois da ação criminosa, usuários e rodoviários foram até a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), onde registraram o boletim de ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.