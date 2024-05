Ônibus sairão da garagem com atraso nesta quinta-feira, 25 | A TARDE

Usuários do transporte público de Salvador devem amanhecer em alerta nesta quinta-feira, 25: haverá atraso na saída dos ônibus em algumas linhas do transporte público.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Rodoviários. O atraso vai ocorrer atingir veículos da concessionária Ótima Transporte (OT Trans), "os verdes", mas, segundo a assessoria, ainda não foi definida qual garagem e quais linhas efetivamente serão impactadas. A direção do Sindicato se reunirá durante a madrugada de quinta para definir as garagens afetadas e o horário de encerramento da assembleia.

"Durante a madrugada, o sindicato vai se reunir para definir em qual garagem será realizada a assembleia e até que horas vai durar. Provável que seja até às 8h, mas isso ainda será definido. Como ainda não sabemos qual garagem realizaremos a reunião, não temos como dizer, por enquanto, as linhas exatas", diz a assessoria ao portal.

De acordo com o sindicato, a assembleia ocorrerá com o objetivo de debater os contínuos descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) por parte da concessionária e situações de assédio moral que tem deixado os trabalhadores em "más condições dentro da empresa".

Com a alteração do horário de saída dos coletivos da bacia, parte da frota regular do sistema urbano ficará comprometida, implicando em atrasos dos ônibus em algumas linhas do eixo central da cidade.

"Por respeito a população, seguimos comprometidos em informar com previsibilidade os soteropolitanos sobre ações que impactarão diretamente no funcionamento da cidade".

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que está montando um plano de contingência para minimizar os impactos do atraso na saída das garagens informado pelos rodoviários.

"A pasta ressalta que este tipo de paralisação apenas causa transtornos aos usuários que necessitam do transporte público, e espera por uma conciliação entre os empresários e os rodoviários para evitar novos episódios".