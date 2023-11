Ônibus seguem sem circular no Complexo do Nordeste de Amaralina | A TARDE

O transporte público na região do Complexo do Nordeste de Amaralina segue com mudança no itinerário. Na manhã desta segunda-feira, 6, os moradores da localidade ainda não estão com o serviço normalizado e precisam caminhar até as proximidades do Quartel de Amaralina, área para onde os ônibus foram remanejados temporariamente.

A mudança teve início na sexta-feira, 3, após uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), contra facções criminosas. Durante a ação policial, um cadeirante suspeito de arrecadar dinheiro da venda de drogas em paredão no Nordeste de Amaralina foi preso com R$ 4,2 mil reais em espécie.