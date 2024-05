Ônibus tem pane elétrica e interdita a Ladeira da Montanha | A TARDE

Um ônibus da empresa Integra quebrou após uma pane elétrica e interditou a região da Ladeira da Montanha, que fica no Centro de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) enviou um guincho para realizar a remoção do coletivo. No entanto, por conta do estreitamento da pista, o reboque não conseguiu ter acesso.

Devida a essa situação, o guincho precisou fazer o retorno pela Avenida Contorno. Dessa forma, o trânsito no cruzamento da Miguel Calmon está sendo monitorado pelas equipes.

Enquanto a remoção não ocorrer, a pista seguirá como interditada. A ocorrência teve início por volta das 07h20.