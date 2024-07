Ônibus voltam a circular no Terminal Águas Claras

Ônibus entram no terminal na manhã desta quinta-feira, 20 - Foto: Denisse Salazar / Ag. A Tarde

Os ônibus voltaram a circular e atender a população no no Terminal Águas Claras, na manhã desta quinta-feira, 20, em Salvador. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

"Os coletivos foram remanejados da Estação Pirajá, onde desde as primeiras horas da manhã foi montado um atendimento de contingência no local com as linhas de Águas Claras. Com a retomada do serviço no Terminal Águas Claras, os ônibus voltam a circular no bairro de Águas Claras, que teve o atendimento suspenso desde a tarde de quarta-feira", diz o comunicado da Semob.

Os atendimentos também foram retomados nesta manhã no bairro Arenoso e em Tancredo Neves. Equipes do setor de fiscalização da Semob e prepostos das concessionárias acompanham a circulação dos ônibus nas localidades.