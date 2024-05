Operação apreende drogas e celulares na Penitenciária Lemos Brito | A TARDE

Celulares e drogas foram retirados das celas do módulo V da Penitenciária Lemos Brito (PLB), que pertence ao Complexo da Mata Escura, em Salvador.

O material foi apreendido na 4ª fase da “Operação Mute”, deflagrada nesta sexta-feira, 26. No processo de revista, foram encontrados: 31 aparelhos celulares; 8 carregadores; dois fones de ouvido; 9 carcaças de celular; 9 cabos USBs, uma faca e duas espadas artesanais.

Já entre as drogas, foram retiradas 2 chunchus; 4.631g de substância análoga a maconha; 259g de substância análoga a cocaína; 16g de substância análoga a crack; 30 litros de cachaça artesanal, diversos comprimidos e anotações diversas.

A Mute é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), em parceria com os governos locais para combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir os índices de violência em âmbito nacional.

A operação contou com o efetivo de 42 Policiais Penais do quadro ordinário e extraordinário, 21 Policiais Penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), um Policial Penal Federal e cinco prepostos da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP/GSI).