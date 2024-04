Operação Chuva está em etapa de alerta | A TARDE

Com a chegada dos meses mais chuvosos do ano – período entre abril e junho –, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) garante estar preparada para enfrentar o tempo instável na capital baiana. A Operação Chuva 2024 que é a estratégia da pasta para minimizar os riscos de desastres naturais está na fase de alerta.

O plano foi estruturado em duas fases principais: a etapa preparatória, que ocorre ao longo do ano, com intensificação em março, e a etapa de alerta, que vai de abril a junho. Durante a etapa de alerta, há um reforço de ações realizadas ao longo do ano e do contingente de funcionários de prontidão para emergências. Medidas com o intuito de produzir uma resposta rápida a situações de emergência, assim como de prevenção de desastres.

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, afirma que a instituição tem se reinventado, passando de uma atuação emergencial para uma abordagem mais preventiva. "Deixamos de ser uma pasta que responde apenas como contingência e começamos a atuar também como prevenção".

Entre as ações reforçadas estão a poda de árvores, a limpeza de canais, das redes de drenagem, além da instalação de lonas nas áreas de risco, que são vistoriadas anteriormente por engenheiros, arquitetos e geólogos, que notificam as pessoas e orientam, se for o caso, a sair de casa. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) ajuda com os auxílio aluguel e auxílio emergência.

“A tendência é que a gente possa dar uma resposta mais rápida para que a população se afaste da condição de risco”, explica o diretor da Codesal.

Outras iniciativas voltadas para prevenção de desastres foram a construção de 200 contenções de encostas e aplicação de 300 geomantas em áreas de risco, o que significa um total de 500 áreas protegidas.

Essas medidas são complementadas por intervenções, como a limpeza e remoção de lixo acumulado, drenagem superficial em encostas, manutenção de escadarias, limpeza de bueiros, entre outras.

Estimativa

A expectativa de chuva para o período entre abril e junho é que seja igual ou pouco acima da média histórica. “Operação chuva, hoje, nós fazemos dos 365 dias do ano. Abril, por exemplo, a média histórica é de 284,9 milímetros. Nós tivemos essa semana em certas localidades 107 milímetros em duas horas. O que era muito rígido em relação a esses ciclos climáticos, a gente observa que as mudanças climáticas trazem a necessidade de atuação mais constante e continuada”, explica Sósthenes Macêdo.

Outro exemplo citado foi o do mês de fevereiro que tem como média histórica 98 milímetros e este ano registrou 317 milímetros de chuva, valor mais de três vezes maior do que o esperado para o período.

Além das ações físicas e estruturais, a Operação Chuva também engloba projetos educativos liderados pela Defesa Civil, com o objetivo de disseminar conhecimentos essenciais sobre defesa civil, percepção de riscos, preservação ambiental e impactos das mudanças climáticas. “Observou qualquer cenário de risco, se afasta da condição de risco, vai para casa de um vizinho, de um parente, liga para um 199 e aguarda a chegada de um engenheiro”, orienta o diretor-geral da Codesal.