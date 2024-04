Operação da PM termina com mortos e material apreendido em Salvador | A TARDE

Dois homens morreram na manhã desta segunda-feira, 8, durante uma operação da Polícia Militar em Jardim Cajazeiras, bairro da periferia de Salvador. A dupla não teve a identidade revelada, mas foi socorrida para uma unidade de saúde onde não resistiram.



De acordo com a polícia, os homens fazem parte de um gruo criminoso que ameaça moradores e comandam o tráfico de drogas no bairro. "Os pms desenvolviam ações de intensificação do patrulhamento na região, quando avistaram um grupo de indivíduos armados que, ao perceber a aproximação dos pms, atiraram contra os militares, sendo necessário o revide. Após os tiros, dois homens foram encontrados feridos, sendo socorridos de imediato para o Hospital Professor Eládio Lassére, onde não resistiram aos ferimentos", diz nota.



"Com eles foram encontrados dois revólveres de calibre 38, sendo um deles com numeração raspada, munições dos calibres 38 e 9mm, 15 porções de crack, 363 de cocaína, uma arma de choque, quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão". Todo material foi apresentada na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

Publicações relacionadas