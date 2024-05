Operação da Polícia Civil caça 15 alvos criminosos em Salvador | A TARDE

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, 23, mais uma fase da Operação Proteger que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por crimes contra a vida e narcotráfico em Salvador. 15 mandados estão sendo cumpridos em diversos bairros da capital baiana.

A ação, coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), teve como ponto de partida o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e conta com o auxílio de dezenas de policiais.

Essa é a segunda operação promovida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira. Outra ação, batizada de a Operação Premium Mandatum, acontece em simultâneo em presídios da Região Metropolitana de Salvador e do interior do Estado.

A polícia cumprer dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão de integrantes de uma organização criminosa responsável por comandar crime de dentro do sistema prisional. As ações acontecem em 15 cidades baianas, no sistema prisional e tem atuação de mais de 200 policiais civis.

A operação é integrada com o Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/Norte) e o Grupo Especial de Execução Penal (Gaep), e conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Civil de Pernambuco.

