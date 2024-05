Operação desarticula grupo comandado por internos de presídio da BA | A TARDE

O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira, 22, a Operação Hégira, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de integrantes de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e homicídios.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em 15 bairros de Salvador. Dez suspeitos já foram presos, drogas apreendidas e um criminoso foi socorrido para uma unidade hospitalar depois de confrontar com as equipes policiais.

Os criminosos, liderados por internos do sistema penitenciário da Bahia e que fazem parte de um grupo de São Paulo, estão sendo investigados há 22 meses. “Os líderes da organização se valiam de comparsas em liberdade para praticar os crimes”, informou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

As investigações realizadas pelo Draco também apontaram a atuação do grupo em crimes contra o patrimônio, praticados na orla de Salvador e alguns deles durante o Carnaval 2024. As vítimas eram turistas ou moradores de bairros nobres.

Internos do sistema prisional e suspeitos monitorados por tornozeleira eletrônica também são alvos da operação. Além dos mandados, a Justiça decretou o bloqueio de contas bancárias e congelamento de ativos financeiros dos investigados.





Equipes dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) participam da operação.

