Operação do Plano Inclinado Gonçalves é retomada | A TARDE

O Plano Inclinado Gonçalves voltou a funcionar no início da tarde desta terça-feira, 9.

A liberação do operação do serviço ocorreu após verificação no sistema de drenagem, técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob).

O ascensor funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h e aos sábados, das 7h às 13h. A tarifa é de R$ 0,15.