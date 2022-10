Operação encontra 'gatos' em 5 estabelecimentos comerciais de Salvador

Uma operação de combate ao furto de energia elétrica em áreas nobres e turísticas dos bairros da Barra e Rio Vermelho, em Salvador, resultou na remoção de cinco ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", de três bares, um restaurante e um depósito de bebidas dessas regiões. A ação aconteceu na noite de quinta-feira, 27.



De acordo com a Neoenergia Coelba, o volume de energia recuperada com esta ação foi de 150 mil kWh, quantidade que seria suficiente para abastecer cerca de 1.300 residências por 30 dias. Entre as irregularidades encontradas, os técnicos removeram uma ligação clandestina dentro de um restaurante conhecido pelo grande fluxo de pessoas no Rio Vermelho.

A empresa informou que o objetivo da ação teve como alvo principal estabelecimentos comerciais encontrados nas orlas dos bairros. Os clientes foram regularizados e a energia não medida será cobrada, conforme determinações da legislação do setor elétrico.

Segundo a Coelba, para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, foram utilizados softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo.

A empresa de energia ressaltou que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.