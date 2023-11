Operação Metallis prende trio por furto de energia e receptação | A TARDE

Três pessoas envolvidas com furto de energia e receptação qualificada foram presas no início da tarde desta quarta-feira, 1º, na 6ª edição da Operação Metallis, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública. A ação integrada é promovida na capital baiana.

Além das prisões, dois pontos de sucata foram interditados e o terceiro, autuado por não apresentar alvará obrigatório de funcionamento.

A ocorrência está em andamento na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde peças furtadas de empresas privadas e públicas foram levadas e estão sendo contabilizadas.

Participam do trabalho integrado equipes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), de Telecomunicações (Stelecom) e de Inteligência (SI), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Comando de Operações da Polícia Militar (COPPM), dos Batalhões Apolo e Gêmeos, além de integrantes da Embasa, CCR Metrô Bahia, das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Ordem Pública (Semop), do Instituto Neoenergia (Coelba) e das empresas Vivo, Tim e Vtal.