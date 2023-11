Operação Metallis recupera objetos furtados, em Salvador | A TARDE

Três pessoas foram presas e aproximadamente 500 itens furtados foram recuperados na 6 edição da Operação Metallis, deflagrada nesta quarta-feira, 1, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Entre os materiais encontrados estão placas metais de empresas de telefonias, de transportes e de anúncios públicos, fios de cobre e de aterramento, além de hidrômetros.

Além das prisões, dois pontos de sucatas foram interditados e um terceiro autuado, por não apresentar alvará de funcionamento.

Participaram do trabalho conjunto equipes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), de Telecomunicações (Stelecom) e de Inteligência (SI), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Comando de Operações da Polícia Militar (COPPM), dos Batalhões Apolo e Gêmeos, além de integrantes da Embasa, CCR Metrô Bahia, das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Ordem Pública (Semop), Neoenergia Coelba e das empresas Vivo, Tim e Vtal.

Poliana Lima/ Ascom SSP