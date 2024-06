Operação prende nove integrantes do Comando Vermelho em Salvador | A TARDE

Nove criminosos integrantes da facção Comando Vermelho foram presos nesta quinta-feira, 6, em Salvador, durante a Operação Duplo X, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Ordens judiciais foram cumpridas em cinco bairros da capital baiana e também no sistema prisional.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), oito mandados de prisão foram cumpridos nos bairros de Cosme de Farias, Nordeste de Amaralina e Tancredo Neves. Uma prisão em flagrante ocorreu no bairro da Engomadeira, com um homem flagrado com porções de cocaína e balança. Uma mulher, suspeita de também integrar a facção, foi conduzida e prestará esclarecimentos.

"A Operação Duplo X deixa alguns recados. Mostramos para os moradores que estaremos juntos, defendendo eles, que a Polícia baiana atua em qualquer região e, para os outros integrantes da facção, que eles serão os próximos capturados", comunicou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.



Ainda no âmbito das apreensões, dois coletes balísticos foram abandonados por criminosos em um terreno, em Cosme de Farias.

