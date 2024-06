Apontado como o ‘braço armado’ do CV, ‘Código’ é preso na Duplo X | A TARDE

A Operação Duplo X, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, nesta quinta-feira, 6, cumpriu nove mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), em Salvador. Tido como um dos integrantes mais violentos do grupo criminoso, Alan Santos de Oliveira, de vulgo "Código", foi um dos detidos.

“Foi alcançado uma das pessoas que estava sendo investigada, que é conhecida por diversos vulgos. As forças policiais o alcançaram em outras ações criminosas e ele está sendo investigado por autoria direta ou relação com crimes contra a vida. Então, é uma prisão de alta importância que foi realizada no dia de hoje. Ele atua no grupo mais violento deste grupo criminoso. Ele recebe a ordem das lideranças e toma as providências para executá-las”, disse o delegado José Bezerra, responsável pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico.

>> Operação prende nove integrantes do Comando Vermelho em Salvador

O delegado da Polícia Federal, Eduardo Badaró, que participou da Operação Duplo X, explicou a função de “Código” dentro da facção criminosa. “Quando a gente cita esse termo (Braço Armado), quer dizer que esse elemento recebe ordens para proteger aquela estrutura. Para manter o controle do tráfico, para ameaçar populares. Contudo, essa operação prova que não existe local na Bahia em que a polícia não entra”.

“Olho de Gato” escapou

O traficante José Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como “Olho de Gato”, liderança do tráfico de drogas do bairro de Cosme de Farias, era um dos principais alvos da operação. Contudo, a polícia não obteve êxito na captura dele.

O delegado José Bezerra afirmou que a polícia segue em busca dele. “Nós estamos investigando e apurando a relação de todos os membros deste grupo criminoso. Existe um importante investigado que se denomina com esse vulgo (“Olho de Gato), contra ele existem mandados de prisão e esforços estão sendo empenhados para capturá-lo”, disse o delegado José Bezerra.

Publicações relacionadas