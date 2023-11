Operário fica ferido após cair de andaime de obra | A TARDE

Um operário ficou ferido nesta terça-feira, 14, após cair de um andaime em uma obra no bairro de Brotas, em Salvador. A empresa responsável pela obra ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

De acordo com informações da TV Bahia, o funcionário caiu de uma altura equivalente ao segundo andar do prédio, após uma estrutura metálica da obra se desprender. Ele caiu no pátio da igreja e foi socorrido pelos colegas.

Para que o operário fosse socorrido, o portão da igreja precisou ser arrombado pelos colegas.

Uma ambulância do Salvar, do Corpo de Bombeiros, foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital Geral do Estado (HGE). Dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também auxiliaram no resgate.

No HGE, o homem passará por um exame de tomografia. Não foi informado se ele vai precisar passar por alguma cirurgia.