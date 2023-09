Orla de salvador é tomada por manchas de óleo

Novos fragmentos de óleo sugiram em várias praias da Orla de Salvador nesta segunda-feira, 11. A reportagem do Portal A Tarde recebeu informações de material em Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituaçu, Corsário, Jardim de Alah e Piatã. Neste domingo, 10, as primeiras manchas surgiram na Barra.

Em nota, a Limpurb afirmou que “para a retirada do material, as equipes seguem o protocolo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”.

A empresa explicou que, nesse protocolo, o resíduo é coletado, depois colocado em recipiente plástico para armazenamento temporário, com impermeabilização de solo, e posterior encaminhamento para unidade de análise e tratamento do material.

Olga Leiria | Ag. A TARDE