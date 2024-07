Orla de Salvador segue interditada após abertura de cratera; confira

BOCA DO RIO

Fluxo foi desviado na altura do antigo clube de praia do Bahia. - Foto: Divulgação

A cratera que se abriu na Avenida Octávio Mangabeira, na Orla da Boca do Rio, ainda segue sem um prazo para resolução. O buraco tem causado transtornos para pedestres e motoristas que passam pela região desde segunda-feira, 24.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o fluxo foi desviado na altura do antigo clube de praia do Bahia. Os veículos que trafegam sentido Itapuã precisam seguir sentido posto BR/Colégio IMEJA.

Em nota, a Superintendência de Obras (Sucop) informou que uma equipe técnica já iniciou a vistoria no local. A partir desta avaliação, os serviços necessários serão iniciados imediatamente.

Por fim, a autarquia afirmou que o prazo de conclusão das obras "vai depender da quantidade de intervenções e das condições climáticas".