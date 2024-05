Ouvidoria da Polícia Civil passa atender no Rio Vermelho | A TARDE

Com mais de 400 atendimentos realizados no primeiro trimestre deste ano, a Ouvidoria da Polícia Civil mudou de endereço. A sede do órgão, antes situada no Edifício-Sede da Polícia Civil na Piedade, passou a funcionar na Avenida Juracy Magalhães, n.º 1790, no bairro do Rio Vermelho, na sexta-feira, 03.

Além dos atendimentos em horário administrativo, das 08h30 ás 18h, na sede instalada no Rio Vermelho, a partir da quinta-feira, 09, A Ouvidoria também funcionará no Serviço de Atendimento ao Cidadão (Sac) no Salvador Shopping, das 9 às 17h.

O órgão tem como principal objetivo, estabelecer um canal de comunicação com a população e servidores da Polícia Civil, onde podem ser manifestados elogios, sugestões e reclamações, através do telefone: (71) 3117-8231, [email protected] ou tag.ouvidoriageral.ba.gov.br. ou presencialmente.



