Padaria é assaltada por homem de bicicleta na Cidade Nova | A TARDE

O que seria mais um dia normal de trabalho acabou com uma surpresa desagradável. Uma padaria localizada no bairro Cidade Nova, em Salvador, foi assaltada na última sexta-feira, 8, por um homem que chega ao estabelecimento de bicicleta.

Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE é possível ver o autor do crime chegar ao local, parar a bicicleta, fingir que vai comprar alguma coisa e anunciar o assalto contra a funcionária que está no caixa do estabelecimento.

Momentos antes uma estudante faz um compra e sai do local, em seguida o autor do crime se aproxima e mostra uma arma e pede o dinheiro que está no caixa. Procurada, a Polícia Militar não respondeu aos nossos contatos.

Veja:





Reprodução | Vídeo