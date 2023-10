Padrasto de criança de 6 anos assassinada a tiros morre em hospital | A TARDE

O padrasto da criança de 6 anos que foi morta a tiros na madrugada de domingo, 1º, no bairro da Mata Escura, em Salvador, morreu nesta segunda-feira, 2.

Identificado como Adauto Fernandes dos Santos, o homem estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o domingo. Ele tinha 53 anos.

Sarah Sofia e Adauto foram atingidos pelos disparos de arma de fogo quando estavam em casa, dormindo. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada para expedir as guias de perícia e remoção do corpo do padrasto de Sarah Sofia Santana de Jesus.

Informações iniciais obtidas pela Polícia Civil são de que homens armados invadiram o imóvel e dispararam contra a família que estava deitada na cama.



O corpo da criança foi enterrado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Brotas.