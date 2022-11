Pai e filho são mortos a tiros no extremo sul da Bahia

Pai e filho foram mortos a tiros nesta terça-feira, 8, na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. As vítimas, identificadas como Welington de Jesus Lima, de 15 anos, e Nivaldo Novaes Lima, de 55, estavam em casa na hora do crime.

Testemunhas informaram para a Polícia Civil da região que quatro pessoas chegaram em um carro branco, invadiram a casa e atiraram contra o adolescente e o pai dele.

Ainda segundo a polícia, a filha de Nivaldo presenciou o crime, mas não ficou ferida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Não há detalhes sobre o sepultamento das vítimas.