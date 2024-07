Pai que ameaçou matar bebê com faca tem prisão preventiva decretada

elegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca) onde o homem foi preso - Foto: Ilustrativa | Ascom PC

Carlos Augusto Silva, acusado de ameaçar matar o próprio filho, em Fazenda Grande do Retiro, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, 26, após audiência de custódia realizada em Salvador.

Na segunda-feira, 24, Carlos Augusto foi preso em flagrante por ameaçar matar o bebê com uma faca próxima ao pescoço para intimidar a ex-companheira.

De acordo com a polícia, o suspeito teria mandado fotos e áudios para a ex-companheira ameaçando matar o próprio bebê, fruto do relacionamento entre os dois. No depoimento, a genitora conta que passou a ser ameaçada por Carlos Augusto após o término do relacionamento, mas que a intimidação passou a ser direcionada ao filho do ex-casal.

Durante interrogatório policial, o homem admitiu a prática do delito, e que fez tudo por ciúmes, pois achou que sua ex-companheira estava com outro homem. Segundo o Juiz de Direito, Paulo Sergio Ferreira de Barros Filho, da Vara de Audiência de Custódia da Comarca Salvador, a foto e as ameaças em áudio foram materiais fundamentais para a decisão.

“Destarte, embora primário, as circunstâncias do caso (delito cometido no âmbito doméstico contra com ameaça de morte, utilizando-se de arma branca, descontrole emocional e progressividade na gravidade das condutas delitivas) evidenciam a periculosidade na soltura do flagranteado e a necessidade da prisão preventiva”, aponta na decisão.