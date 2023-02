Palco Axé Pelô leva hits ‘das antigas’ para quem busca folia sossegada

Canções que fizeram sucesso nos anos 80 e 90, porém que vão permanecer para sempre no gosto musical de muita gente. Assim é o palco Axé Pelô, no Largo de Tieta, no Pelourinho. O local é indicadao para idosos, pessoas com deficiência e para quem procura um espaço mais sossegado.

Desde o domingo, 19, atrações que fizeram história na axé music, com um repertório das décadas de1980 e 1990, levam sucessos como Requebra, Melô do Tchan, Selva Branca e Prefiro de Verão, dentre outros.

O local disponibiliza um espaço amplo para apresentações, com capacidade para até 1.500 mil pessoas, com um importante complexo de bares, restaurantes, galerias de arte e espaços culturais que já funcionam no local.

Nomes como Gerônimo Santana, Paulinho Boca, Wil Carvalho, Filhos de Jorge, Juan e Ravena, Jefinho, Guga Meyra, Sarajane, Claudia Assis, Elaine Fernandes e Prefixo de Verão já passaram pelo local.

Veja a grade de atrações do palco Axé Pelô para a terça-feira, 20:

16h30 às 17h30 – Cid Guerreiro

18h às 19h – Nadjane

19h30 às 20h30 – Carla Cristina

21h às 22h – Cátia Guima

22h30 às 23h – Dammys