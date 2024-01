Papai Noel chega de helicóptero à OAF neste domingo | A TARDE

A chegada do Papai Noel de helicóptero pela primeira vez na Organização de Auxílio Fraterno (OAF) promete surpreender crianças e adolescentes neste domingo, 24, na sede da instituição, no bairro da Liberdade, em Salvador.

A ação, fruto de uma parceria entre a OAF e Polícia Militar da Bahia, comandada pelo coronel Paulo Coutinho, será realizada pelo Grupamento Aéreo (GRAER). A ideia é proporcionar um momento inesquecível para os 65 meninos e meninas que vivem na instituição.

O diretor-presidente da OAF, Jozias Sousa, vai encarar a missão de virar o Bom Velhinho por um dia e levar alegria para as crianças e adolescentes da organização, que esse ano completou 65 anos. Às 10h15 da manhã, o gestor da OAF chega à sede do GRAER, no aeroporto de Salvador, onde recebe orientações dos policiais para o embarque e desembarque com segurança.

O comandante da aeronave será o tenente-coronel Reinaldo Sousa, e a comandante de operações aéreas, a major Danuza Andrade. Um terceiro policial acompanhará o gestor durante o trajeto.

Por volta das 10h50, o helicóptero do GRAER levanta voo com o Papai Noel a bordo tendo a OAF como destino. “A aeronave fará um sobrevoo em cima da instituição para que as crianças possam ver o Papai Noel a bordo”, disse o capitão Edson Segundo.

Por questões de segurança, a aeronave posará, por volta das 11h, na Vila Policial do Bonfim, onde o Papai Noel desembarca e segue de carro à instituição para a entrega dos presentes aos institucionalizados e crianças de comunidades vizinhas à OAF.

“Recebemos muitas doações de presentes esse ano, de diversas empresas, instituições e colaboradores e aguardamos para fazer a entrega durante esse momento que, com certeza, será mágico para nossas crianças”, disse Jozias.