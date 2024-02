Parceria garante segurança das embarcações na Festa de Iemanjá | A TARDE

As embarcações que vão levar os balaios com as oferendas a Iemanja, tradicionalmente entregues no Rio Vermelho, no próximo dia 2 de fevereiro, vão contar com um item essencial de sobrevivência, o que vai garantir mais segurança aos tripulantes, que são os coletes salva-vidas, cedidos pelo Governo da Bahia.



Os equipamentos vão ser fornecidos por intermédio de uma parceria entre a Bahia Pesca e Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e a Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária do serviço de transporte marítimo de ferry-boat entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica.

A medida de segurança atende a um pedido da Colônia de Pesca Z-1, que organiza a Festa, que este ano completa 99 edições ao longo dos 101 anos de existência.

A pandemia do coronavírus, nos anos de 2021 e 2022 a celebração deixou de ser realizada, na praia de Sant´Ana, no largo que fica entre a Igreja de Santana e a Casa de Iemanjá.

Todo ano a festa atrai milhares de devotos entre baianos e turistas, anônimos, autoridades, que lotam as ruas do Rio Vermelho para saudar a Rainha do Mar com oferendas, principalmente com flores brancas.