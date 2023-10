Parceria traz sete novos voos diretos para Salvador; saiba detalhes | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lança pacote de novos voos para Salvador, em parceria com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Ao todo, são sete novas linhas diretas com a capital baiana para a temporada 2023/2024, que têm o objetivo de potencializar o turismo e a vinda de novas pessoas de todo o país.

O diretor de Turismo da Secult, Gegê Magalhães, destaca a importância da concretização dessa parceria. “Conseguimos viabilizar esses voos dedicados para Salvador, que serão muito importantes para que os visitantes venham já com seus pacotes fechados com hotéis, passeios, para que possam usufruir de toda a programação do nosso verão, quando teremos eventos praticamente todos os dias. Além de aproveitar nossa cultura, nossa gastronomia e nossa história”, afirma.

Cenário

As cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília serão beneficiadas no período entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Serão cerca de 50 novos voos neste período. A disposição dos voos, fica da seguinte forma:

Ribeirão Preto (RAO) recebe voos às terças-feiras em dezembro (19, 26) e em janeiro (02, 09, 16, 23, 30). São Paulo (CGH) tem voos às sextas-feiras em dezembro (15, 22, 29), janeiro (05, 12, 19, 26) e também em fevereiro (02). São José do Rio Preto (SJP) oferece voos às segundas-feiras em dezembro (18, 25) e janeiro (01, 08, 15, 22, 29).

Goiânia (GYN) disponibiliza voos às quintas-feiras em dezembro (21, 28), janeiro (04, 11, 18, 25) e fevereiro (01). Campinas (VCP) e Belo Horizonte (CNF) oferecem voos aos sábados (2 vezes por semana) em dezembro (02, 09, 16, 23, 30), janeiro (06, 13, 20, 27) e fevereiro (03, 10, 17, 24). Por fim, Brasília (BSB) terá voos às quintas-feiras em dezembro (21, 28), janeiro (04, 11, 18, 25) e fevereiro (01).

Esses voos dedicados oferecem opções convenientes para viajantes que desejam visitar Salvador durante a temporada 2023/2024. Vale ressaltar que as pessoas devem verificar as datas e horários disponíveis para planejar a viagem com antecedência.