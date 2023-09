Passageira pisa em buraco de obra ao descer de ônibus em Salvador

A passageira de um ônibus, que fazia a linha Estação Pirajá x Pituba, fraturou o tornozelo, na manhã desta sexta-feira ,1º, em Salvador. A mulher e precisou ser atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à uma unidade de saúde.

Segundo informações colhidas pela equipe do Portal A TARDE, a passageira descia do ônibus com sua filha pequena e tropeçou em um buraco de uma obra que vem acontecendo no passeio público, na Rua das Espatódeas. O motorista do ônibus aguardou o atendimento da passageira e agentes da Transalvador auxiliaram na sinalização da via.

A equipe do Portal A TARDE solicitou nota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.