Passageira relata "gordofobia" em ônibus de Salvador; veja vídeo | A TARDE

Uma mulher, usuária do transporte público de Salvador, relatou ter sofrido gordofobia por parte do motorista de um ônibus em que estava a bordo. Identificada como Raquel Barbosa, ela denunciou o caso através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde aparece ainda dentro do veículo.

A situação de constrangimento teria acontecido nesta quarta-feira, 5, em um ônibus da empresa Integra, próximo ao ponto do Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

No relato, Raquel explica que teria solicitado ao motorista para seguir a viagem na parte do fundo do coletivo, uma vez que estava vazia. O motivo da solicitação feita por ela se justifica por sua condição de obesidade, que dificulta sua passagem pela catraca do transporte.

No entanto, a solicitação feita não foi atendida pelo motorista do coletivo, que afirmou que ela teria que permanecer na parte da frente do ônibus. "Expliquei em voz alta a ele a minha condição e o mesmo se recusou a abrir a porta, mandando eu entrar e fazer a viagem na frente. Algo que seria inviável, pois a parte da frente estava cheia e o fundo estava vazio", explicou.

Ainda no relato, Raquel contou que seguiu a viagem em pé, na parte da frente do coletivo, uma vez que não havia assentos vagos e que, por isso, estava obstruindo a passagem dos passageiros que entravam no ônibus. "Eu estava obstruindo a passagem por ignorância do motorista em questão. Toda essa situação foi constrangedora, me senti extremamente ofendida e sofri gordofobia pela parte citada nos autos", denunciou.

Publicações relacionadas